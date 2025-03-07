Власти Лос-Анджелеса обвинили энергокомпанию в масштабных пожарах

Власти округа Лос-Анджелес подали иск против энергетической компании Southern California Edison, обвиняя её оборудование в возникновении крупного лесного пожара в районе Итон. Об этом сообщает Associated Press.

Компания отрицает свою вину, утверждая, что её оборудование могло вызвать лишь небольшое возгорание, которое было быстро ликвидировано. Однако против Southern California Edison уже поданы десятки исков от пострадавших домовладельцев.