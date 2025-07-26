Приход правых к власти в Бразилии может изменить позицию страны по Украине, в том числе по вопросам о поставках оружия Киеву и введения антироссийских санкций. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» бывший офицер ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

«Это возможно. Бразильские правые всегда были узколобыми, они не понимают, что происходит в мире. Со своими предрассудками они думают, что в Китае до сих пор работают за копейки, а в России вообще коммунизм. Так что это может произойти. Кто знает, что им придёт в голову», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что правые силы в Бразилии традиционно ориентируются на США. В случае их победы, по его словам, могут быть серьёзно нарушены отношения страны с другими государствами Глобального Юга, включая Россию и Китай.

Собеседник агентства также выразил мнение, что сохранение у власти действующего президента Лулы да Силвы или его преемника позволит Бразилии сохранить нынешний внешнеполитический курс.

По данным Большой российской энциклопедии, на 2023 год в ВС Бразилии насчитывалось около 400 танков. Из них 128 — Leopard-1А1ВЕ и 220 — Leopard-1А5BR.