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Регион
26 июля, 10:35

Это возможно: Названо условие, при котором Бразилия отправит оружие Украине

Аналитик Фариназу: С правыми у власти Бразилия может отправить оружие Украине

Танки Leopard 1.Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreas Wolochow

Танки Leopard 1.Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreas Wolochow

Приход правых к власти в Бразилии может изменить позицию страны по Украине, в том числе по вопросам о поставках оружия Киеву и введения антироссийских санкций. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» бывший офицер ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

«Это возможно. Бразильские правые всегда были узколобыми, они не понимают, что происходит в мире. Со своими предрассудками они думают, что в Китае до сих пор работают за копейки, а в России вообще коммунизм. Так что это может произойти. Кто знает, что им придёт в голову»,отметил он.

Эксперт подчеркнул, что правые силы в Бразилии традиционно ориентируются на США. В случае их победы, по его словам, могут быть серьёзно нарушены отношения страны с другими государствами Глобального Юга, включая Россию и Китай.

Собеседник агентства также выразил мнение, что сохранение у власти действующего президента Лулы да Силвы или его преемника позволит Бразилии сохранить нынешний внешнеполитический курс.

По данным Большой российской энциклопедии, на 2023 год в ВС Бразилии насчитывалось около 400 танков. Из них 128 — Leopard-1А1ВЕ и 220 — Leopard-1А5BR.

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Напомним, накануне появились сообщения, что разведка Бразилии изучает сведения о причастности американских спецслужб к подготовке госпереворота со свержением действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Предположительно, ЦРУ США задействует для этого соратников бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару.

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Юрий Лысенко
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