Не БПЛА: Ветеран армии США назвал главное оружие России для господства в воздухе
Ветеран ВС США Крапивник: Беспилотники не могут заменить самолёты на фронте
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Сегодня беспилотники активно используются на СВО, однако из-за небольшой боевой части не могут заменить полноценные самолёты. Об этом заявил ветеран вооружённых сил США Станислав Крапивник. По его словам, для завоевания господства в воздухе Россия должна использовать самолёты МиГ и Су.
«Беспилотники несут относительно небольшую боевую часть. Да, они массово летают во фронтовой полосе. Но они не заменят нормальный боевой истребитель. Или самолёт класса МиГ-31, несущий гиперзвук — ракету «Кинжал». Есть платформа «Сухого», которая предназначена «для завоевания превосходства в воздухе», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».
Ранее в США назвали лучший российский истребитель, за которым иностранцы выстроились в очередь. По данным издания The National Interest, Су-35С является лучшим боевым самолётом в составе Воздушно-космических сил РФ.