Сегодня беспилотники активно используются на СВО, однако из-за небольшой боевой части не могут заменить полноценные самолёты. Об этом заявил ветеран вооружённых сил США Станислав Крапивник. По его словам, для завоевания господства в воздухе Россия должна использовать самолёты МиГ и Су.

«Беспилотники несут относительно небольшую боевую часть. Да, они массово летают во фронтовой полосе. Но они не заменят нормальный боевой истребитель. Или самолёт класса МиГ-31, несущий гиперзвук — ракету «Кинжал». Есть платформа «Сухого», которая предназначена «для завоевания превосходства в воздухе», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».