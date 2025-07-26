«Вы кто такие?!» Украинцы напали на автобус военкомов и освободили группу новобранцев ВСУ

Ранее стало известно, что в Киевском военкомате умер мобилизованный, которого жестоко избил сотрудники ТЦК. Молодого человека, несмотря на наличие травмы бедра и варикозного расширения вен, признали годным к службе, однако учебные подразделения отказались его принимать. Во время транспортировки из Львовской области в Киев сотрудник военкомата подвергал его избиениям и применял электрошокер.