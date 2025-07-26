«Вы кто такие?!» Украинцы напали на автобус военкомов и освободили группу новобранцев ВСУ
В Полтаве жители заблокировали автобус ТЦК и помогли сбежать мобилизованным
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В Полтаве местные жители заблокировали автобус территориального центра комплектования (ТЦК), что позволило некоторым мобилизованным покинуть транспортное средство. Об этом сообщает издание Страна.ua.
В Полтаве жители заблокировали автобус ТЦК и помогли сбежать мобилизованным. Видео © Страна.ua
Группа людей перекрыла дорогу автобусу военкомов, перевозившему мобилизованных граждан. Жители начали наносить повреждения по машине, часть призывников смогла воспользоваться ситуацией и сбежать.
По словам очевидцев, прохожие выкрикивали протесты в адрес сотрудников ТЦК. Представители военкомата направили по данному поводу обращение в Службу безопасности Украины (СБУ).
Ранее стало известно, что в Киевском военкомате умер мобилизованный, которого жестоко избил сотрудники ТЦК. Молодого человека, несмотря на наличие травмы бедра и варикозного расширения вен, признали годным к службе, однако учебные подразделения отказались его принимать. Во время транспортировки из Львовской области в Киев сотрудник военкомата подвергал его избиениям и применял электрошокер.