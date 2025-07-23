Часть граждан Украины положительно воспринимает удары по территориальным центрам комплектования (аналогам военкоматов), пишет немецкий журнал Focus Online.

Как отмечается, в украинских соцсетях можно встретить одобрительные комментарии по поводу атак. Это связано с массовым недовольством по поводу мобилизации — многие украинцы считают её несправедливой и чрезмерной.

Кроме того, украинские власти используют обстановку вокруг атак в своих интересах — например, для сокрытия данных о пропавших без вести или отказа в выплатах военнослужащим и их семьям.