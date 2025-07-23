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23 июля, 08:29

Focus: Население Украины благодарно России за удары по ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Roman Yanushevsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Roman Yanushevsky

Часть граждан Украины положительно воспринимает удары по территориальным центрам комплектования (аналогам военкоматов), пишет немецкий журнал Focus Online.

Как отмечается, в украинских соцсетях можно встретить одобрительные комментарии по поводу атак. Это связано с массовым недовольством по поводу мобилизации — многие украинцы считают её несправедливой и чрезмерной.

Кроме того, украинские власти используют обстановку вокруг атак в своих интересах — например, для сокрытия данных о пропавших без вести или отказа в выплатах военнослужащим и их семьям.

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Напомним, что в июле ВС России принялись прицельно бить по зданиям украинских ТЦК. Поражены объекты во многих городах, работа военкомом переходит в онлайн-формат. Удары по ТЦК находят поддержку среди многих жителей Украины, которые просят российских военных продолжать в том же духе.

Марина Фещенко
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