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Регион
26 июля, 12:40

Россиянка Великая драматично проиграла украинке и вылетела с чемпионата мира по фехтованию

Саблистка Великая не вышла в 1/16 финала ЧМ по фехтованию, проиграв украинке

Софья Великая. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Софья Великая. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая не пробилась в 1/16 финала в индивидуальном турнире саблисток, который проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Россиянка проиграла в напряжённом бою украинке Юлии Бакастовой, встреча закончилась со счётом 14:15.

40-летняя Великая не смогла войти в список 16 лучших спортсменок состязаний, которые напрямую квалифицировались в основной раунд. Бакастовой 29 лет, за её плечами победа на Олимпийских играх в Париже в командной сабле. Россиянки Яна Егорян, Ольга Никитина и Александра Михайлова выиграли свои первые поединки на вылет и вышли в 1/16 финала. Медали в данной категории будут разыграны 27 июля. Спортсмены из России выступают в турнире под нейтральным флагом.

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Татьяна Миссуми
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