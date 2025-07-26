Россиянка Великая драматично проиграла украинке и вылетела с чемпионата мира по фехтованию

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая не пробилась в 1/16 финала в индивидуальном турнире саблисток, который проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Россиянка проиграла в напряжённом бою украинке Юлии Бакастовой, встреча закончилась со счётом 14:15.

40-летняя Великая не смогла войти в список 16 лучших спортсменок состязаний, которые напрямую квалифицировались в основной раунд. Бакастовой 29 лет, за её плечами победа на Олимпийских играх в Париже в командной сабле. Россиянки Яна Егорян, Ольга Никитина и Александра Михайлова выиграли свои первые поединки на вылет и вышли в 1/16 финала. Медали в данной категории будут разыграны 27 июля. Спортсмены из России выступают в турнире под нейтральным флагом.