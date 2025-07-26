Берлин передал Украине три системы ПВО Patriot и обсуждает новые поставки

Германия уже передала Украине три системы противовоздушной обороны Patriot, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники. Издание указывает, что Берлин ведёт переговоры с Вашингтоном о поставках дополнительных систем и пополнении собственного арсенала.

По словам источников, американская инициатива по вооружению ВСУ за счёт европейских партнёров может охватывать также радарные комплексы, системы радиоэлектронного подавления, перехватчики дронов и артиллерию.