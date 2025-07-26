Берлин передал Украине три системы ПВО Patriot и обсуждает новые поставки
Washington Post: Германия передала Украине три системы Patriot
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Германия уже передала Украине три системы противовоздушной обороны Patriot, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники. Издание указывает, что Берлин ведёт переговоры с Вашингтоном о поставках дополнительных систем и пополнении собственного арсенала.
По словам источников, американская инициатива по вооружению ВСУ за счёт европейских партнёров может охватывать также радарные комплексы, системы радиоэлектронного подавления, перехватчики дронов и артиллерию.
Ранее сообщалось, что министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о намерении страны выделить 30 миллионов евро для приобретения американских зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины. Такое решение было озвучено по итогам встречи глав оборонных ведомств балтийских государств с министром обороны США Питом Хегсетом.