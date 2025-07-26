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Регион
26 июля, 12:35

Берлин передал Украине три системы ПВО Patriot и обсуждает новые поставки

Washington Post: Германия передала Украине три системы Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Германия уже передала Украине три системы противовоздушной обороны Patriot, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники. Издание указывает, что Берлин ведёт переговоры с Вашингтоном о поставках дополнительных систем и пополнении собственного арсенала.

По словам источников, американская инициатива по вооружению ВСУ за счёт европейских партнёров может охватывать также радарные комплексы, системы радиоэлектронного подавления, перехватчики дронов и артиллерию.

США изменили принцип поставки Patriot в Европу ради Украины
США изменили принцип поставки Patriot в Европу ради Украины

Ранее сообщалось, что министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о намерении страны выделить 30 миллионов евро для приобретения американских зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины. Такое решение было озвучено по итогам встречи глав оборонных ведомств балтийских государств с министром обороны США Питом Хегсетом.

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Анастасия Никонорова
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