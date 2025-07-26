Более 86 тысяч человек остались без света из-за возгорания на ЛЭП в Махачкале

В центральных районах Махачкалы без электричества остались более 86 тысяч человек, что произошло из-за чрезмерной нагрузки и возгорания на линиях электропередач. О случившемся сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана.

«В 04:48 ч. в Махачкале на подстанции 110 кВ «Новая» вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах. В результате случившегося без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тысяч человек», — сказано в тексте.

На данный момент подача электричества возобновлена почти половине потребителей, ремонтные работы на подстанциях продолжаются. Горожанам пообещали вернуть свет в дома до конца текущих суток. Всего было повреждено 23 кабельных линии.