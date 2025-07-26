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Регион
26 июля, 14:01

Более 86 тысяч человек остались без света из-за возгорания на ЛЭП в Махачкале

Обложка © Telegram / Минэнерго Дагестана

Обложка © Telegram / Минэнерго Дагестана

В центральных районах Махачкалы без электричества остались более 86 тысяч человек, что произошло из-за чрезмерной нагрузки и возгорания на линиях электропередач. О случившемся сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана.

«В 04:48 ч. в Махачкале на подстанции 110 кВ «Новая» вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах. В результате случившегося без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тысяч человек», — сказано в тексте.

На данный момент подача электричества возобновлена почти половине потребителей, ремонтные работы на подстанциях продолжаются. Горожанам пообещали вернуть свет в дома до конца текущих суток. Всего было повреждено 23 кабельных линии.

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Ранее сообщалось, что мощный циклон обрушился на Хабаровск 22 июля, оставив тысячи зданий без электричества. Специалисты муниципальных служб оперативно приступили к устранению последствий стихии. Около двух тысяч объектов оставались без света.

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Татьяна Миссуми
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