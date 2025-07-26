Более 86 тысяч человек остались без света из-за возгорания на ЛЭП в Махачкале
Обложка © Telegram / Минэнерго Дагестана
В центральных районах Махачкалы без электричества остались более 86 тысяч человек, что произошло из-за чрезмерной нагрузки и возгорания на линиях электропередач. О случившемся сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана.
«В 04:48 ч. в Махачкале на подстанции 110 кВ «Новая» вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах. В результате случившегося без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тысяч человек», — сказано в тексте.
На данный момент подача электричества возобновлена почти половине потребителей, ремонтные работы на подстанциях продолжаются. Горожанам пообещали вернуть свет в дома до конца текущих суток. Всего было повреждено 23 кабельных линии.
Ранее сообщалось, что мощный циклон обрушился на Хабаровск 22 июля, оставив тысячи зданий без электричества. Специалисты муниципальных служб оперативно приступили к устранению последствий стихии. Около двух тысяч объектов оставались без света.