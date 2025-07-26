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26 июля, 14:03

Жители Шотландии вышли на марш против визита Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ink Drop

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ink Drop

Протесты прошли в Эдинбурге и Абердине во время визита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал STV.

«Сотни протестующих собрались как в Эдинбурге, так и в Абердине в субботу, чтобы выразить протест против визита в Шотландию президента США», — передаёт телеканал.

В центре Абердина демонстранты размахивали плакатами с критикой американского лидера, а один из участников акции надел маску Трампа, сделанную из папье-маше. По данным STV, некоторые протестующие также выражали солидарность с Палестиной.

В это время полиция и военные усилили охрану гольф-курорта в Саут-Эршире, где остановился американский лидер. Правоохранители ожидают акции протеста не только в Эршире и Абердине, но также в Глазго и возле президентских гольф-клубов «Тернберри» и «Мени».

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Напомним, что Трамп прибыл в Шотландию с частным визитом на пять дней. Это его первый приезд в Великобританию после инаугурации. Планируется, что он посетит два своих гольф-клуба и откроет третий, а также встретится с британским премьер-министром Киром Стармером. Государственный визит американского лидера в Соединённое Королевство запланирован на 17–19 сентября.

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Александра Мышляева
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