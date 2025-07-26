Жители Шотландии вышли на марш против визита Трампа

Протесты прошли в Эдинбурге и Абердине во время визита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал STV.

«Сотни протестующих собрались как в Эдинбурге, так и в Абердине в субботу, чтобы выразить протест против визита в Шотландию президента США», — передаёт телеканал.

В центре Абердина демонстранты размахивали плакатами с критикой американского лидера, а один из участников акции надел маску Трампа, сделанную из папье-маше. По данным STV, некоторые протестующие также выражали солидарность с Палестиной.

В это время полиция и военные усилили охрану гольф-курорта в Саут-Эршире, где остановился американский лидер. Правоохранители ожидают акции протеста не только в Эршире и Абердине, но также в Глазго и возле президентских гольф-клубов «Тернберри» и «Мени».