«Меня мама послала»: Умный домофон затроллил мальчика и не пускал домой

Уфимский школьник покорил соцсети железной выдержкой в споре с умным домофоном. Видео со стойким подростком появилось в местных пабликах.

В Уфе мальчик 2 минуты говорил с домофоном, чтобы попасть домой. Видео © VK / Лента новостей Башкирии

Видео, где парень с пакетом продуктов пытается уговорить систему пропустить его в подъезд, набрало сотни тысяч просмотров. Домофон, вместо того чтобы просто открыть дверь, устроил школьнику настоящий допрос: одиннадцать раз подряд он переспрашивал, верно ли указан номер квартиры.

На вопрос устройства «Квартира номер один. Ответьте: да или нет?» подросток неизменно отвечал «Да», сохраняя буддийское спокойствие. Он менял интонацию и громкость голоса, но система отказывалась его понимать даже спустя 11 повторений. Когда мальчик в отчаянии объяснил, что ключа у него нет, домофон неожиданно сжалился и открыл дверь.