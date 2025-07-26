Европейские авиакомпании изменят нормы провоза жидкости в ручной клади

Европейский союз готовится к смягчению правил провоза жидкостей в ручной клади для пассажиров самолётов. Как сообщил телеканал Euronews со ссылкой на Еврокомиссию, новые нормы позволят перевозить до двух литров жидкостей вместо действующего лимита в один литр, а также отменят требование упаковывать их в емкости объёмом менее 100 миллилитров.

Эти изменения стали возможны благодаря внедрению в европейских аэропортах современных сканеров нового поколения, способных надёжно выявлять жидкие взрывчатые вещества. Новое оборудование использует технологию 3D-томографии, что позволяет отказаться от жёстких ограничений, введенных в 2006 году после предотвращения теракта с использованием жидких взрывчаток.

Полный переход на обновленные стандарты безопасности планируется завершить к 2026 году. Европейские авиакомпании и аэропорты уже поддержали эти изменения, которые должны существенно упростить процедуру досмотра и сократить очереди в зонах безопасности. В Еврокомиссии подчеркивают, что смягчение правил будет проводиться поэтапно по мере оснащения аэропортов необходимым оборудованием.