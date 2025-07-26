Умер музыкант вокального трио «Меридиан»

В Ивановской области на 75-м году жизни скончался заслуженный артист РФ, музыкант Николай Сметанин. Об этом сообщили в Ивановской филармонии. Причина смерти не уточняется.

Сметанин начал творческий путь в 1978 году, став участником вокального трио «Меридиан». Он создавал аранжировки.

В некрологе на странице филармонии во «ВКонтакте» Сметанина назвали большим музыкантом, талантливым композитором и блестящим аранжировщиком. Отмечается, что он внёс значительный вклад в развитие трио, его популярность в СССР, России и за рубежом.

«Коллектив филармонии скорбит вместе с родными и близкими Николая Николаевича Сметанина. Панихида прощания состоится в Ивановской филармонии с 13:30 до 14:30 28 июля в понедельник», — говорится в сообщении.