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25 июля, 19:04

Умер исполнитель кантри-баллады Sweet Dreams МакЛэйн

Певец Томми МакЛэйн, исполнивший хит Sweet Dreams, умер в 85 лет

Томми МакЛэйн. Обложка © Х / GAWBY.com

Томми МакЛэйн. Обложка © Х / GAWBY.com

В возрасте 85 лет ушёл из жизни американский певец Томми МакЛэйн, прославившийся благодаря кантри-балладе Sweet Dreams. Об этом сообщает телеканал KSLA со ссылкой на членов семьи артиста.

«Он мирно скончался утром 24 июля 2025 года. Томми был любимым отцом, дедушкой и другом. Нам будет его очень не хватать, но его музыка будет жить в сердцах и умах его поклонников, друзей и семьи. Она станет его наследием», — говорится в сообщении.

Томми МакЛэйн родился 15 марта 1940 года в Луизиане. В 1966-м вышел трек, который принёс ему громкую популярность. Он исполнил кавер на композицию Дона Гибсона Sweet Dreams, и его версия оказалась наиболее успешной. Песня попала на 15-е место в чарте Billboard. Стоить отметить, что это кантри-баллада, поэтому не стоит её путать с другим суперхитом —Sweet Dreams (Are Made of This) Дэйва Стюарта и Энни Леннокс.

Помимо этого, МакЛейн написал хит Фредди Фендера If You Don't Love Me Alone (Leave Me Alone), а также принял участие в съёмках фильма «Утопающий бассейн» вместе со своей группой «Mule Train Band». В 2007 году его имя включили в Зал музыкальной славы штата Луизиана.

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Ранее сообщалось, что на 77 году жизни скончался легендарной участник группы «Black Sabbath» британский музыкант Оззи Осборн. Он оставил после себя огромное музыкальное наследие и оказал невероятное влияние на развитие жанра хеви-метал.

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Юлия Сафиулина
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