Умер исполнитель кантри-баллады Sweet Dreams МакЛэйн

Томми МакЛэйн родился 15 марта 1940 года в Луизиане. В 1966-м вышел трек, который принёс ему громкую популярность. Он исполнил кавер на композицию Дона Гибсона Sweet Dreams, и его версия оказалась наиболее успешной. Песня попала на 15-е место в чарте Billboard. Стоить отметить, что это кантри-баллада, поэтому не стоит её путать с другим суперхитом —Sweet Dreams (Are Made of This) Дэйва Стюарта и Энни Леннокс.

Помимо этого, МакЛейн написал хит Фредди Фендера If You Don't Love Me Alone (Leave Me Alone), а также принял участие в съёмках фильма «Утопающий бассейн» вместе со своей группой «Mule Train Band». В 2007 году его имя включили в Зал музыкальной славы штата Луизиана.