В Китае показали новое противодроновое лазерное оружие и армию БПЛА

Китайские военные испытали новое лазерное оружие, сбив дрон на расстоянии нескольких километров от стрелка. Параллельно продемонстрировали армию дронов.

На полигоне в автономном районе Внутренняя Монголия прошли учения с использованием беспилотников и лазеров. Показали лазерное оружие OW-5, предназначенное для борьбы с дронами. Боевую стрельбу продемонстрировали в рамках редкой публичной демонстрации.

«Его высокоэнергетический луч, едва видимый невооруженным глазом, сбил беспилотник-мишень в нескольких километрах», — сообщает издание SCMP.

Комплекс установили на тяжёлой армейской машине. Он включает радары, сенсоры и источник питания для полноценной работы.

Также представили новые виды оружия. В их число вошли разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные дроны. Показали барражирующие боеприпасы различной дальности и беспилотные вертолеты с тактическими устройствами для обзора с первого лица (FPV-устройства).

Компания Norinco представила серию дронов «Фэйлунь». Диапазон их действия варьируется от 10 км для небольших дронов до 300 км для дальнобойных моделей. Некоторые образцы можно запускать с обычных ракетных установок.