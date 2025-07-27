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27 июля, 04:53

В Китае показали новое противодроновое лазерное оружие и армию БПЛА

Обложка © Eng.chinamil.com.cn / Zhang Naiyou and He Fei

Обложка © Eng.chinamil.com.cn / Zhang Naiyou and He Fei

Китайские военные испытали новое лазерное оружие, сбив дрон на расстоянии нескольких километров от стрелка. Параллельно продемонстрировали армию дронов.

На полигоне в автономном районе Внутренняя Монголия прошли учения с использованием беспилотников и лазеров. Показали лазерное оружие OW-5, предназначенное для борьбы с дронами. Боевую стрельбу продемонстрировали в рамках редкой публичной демонстрации.

«Его высокоэнергетический луч, едва видимый невооруженным глазом, сбил беспилотник-мишень в нескольких километрах»,сообщает издание SCMP.

Комплекс установили на тяжёлой армейской машине. Он включает радары, сенсоры и источник питания для полноценной работы.

Также представили новые виды оружия. В их число вошли разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные дроны. Показали барражирующие боеприпасы различной дальности и беспилотные вертолеты с тактическими устройствами для обзора с первого лица (FPV-устройства).

Новый боевой лазер «Кочевник» для уничтожения украинских дронов впервые показали на видео
Новый боевой лазер «Кочевник» для уничтожения украинских дронов впервые показали на видео

Компания Norinco представила серию дронов «Фэйлунь». Диапазон их действия варьируется от 10 км для небольших дронов до 300 км для дальнобойных моделей. Некоторые образцы можно запускать с обычных ракетных установок.

Ранее в России заявили об испытаниях нового лазерного оружия в проекте «Посох». Этот «лучемёт» разработан для уничтожения мишеней, имитирующих украинский беспилотник «Лютый».

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Лия Мурадьян
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