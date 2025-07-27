«Глаза в небе»: СМИ раскрыли, как НАТО наблюдает за Россией

НАТО активно отслеживает военную деятельность России, используя специализированные авиационные комплексы AWACS (Airborne Warning and Control System). Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой офицера ВВС США, который назвал эти самолеты «глазами в небе».

Издание описало один из восьмичасовых вылетов самолёта Boeing E-3 Sentry с разведывательным комплексом на борту, который проводился над Восточной Европой. В ходе полёта на панелях управления самолёта постоянно отображались символы в форме треугольников и U-образные знаки, каждый из которых указывал на присутствие корабля, истребителя или другой военной единицы в акватории Балтийского моря и в районе Калининграда.

По словам военнослужащего из Нидерландов, самолёты AWACS способны выполнять задачи, недоступные для стационарных наземных разведывательных средств. Наблюдение ведётся с высоты около 30 тысяч футов (приблизительно 9,1 км), а полученные данные с помощью цифровых карт оперативно передаются другим подразделениям сил НАТО в воздухе, на море и на суше.

AWACS расшифровывается как Airborne Warning and Control System – авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. Эта электронная система разведки и управления, устанавливаемая на самолётах и вертолётах, предназначена для обнаружения и опознавания воздушных и надводных целей, наведения на них своих самолётов, а также для управления боевыми действиями экипажей тактической авиации.