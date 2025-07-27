Пассажирский Boeing 737 Max загорелся в аэропорту Денвера во время взлёта

В международном аэропорту Денвера произошёл инцидент с пассажирским самолётом Boeing 737 Max компании American Airlines, который загорелся во время взлёта. Проблемы начались, когда стойка шасси лайнера вспыхнула, что привело к экстренной эвакуации 173 пассажиров и шести членов экипажа.

Пассажиров самолёта Boeing 737 Max эвакуировали после возгорания в аэропорту Денвера. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / highlymigratoryfishing

Инцидент произошёл в днём в субботу, 26 июля. Пожарная служба Денвера сообщила, что пожар возник на борту рейса AA3023, который следовал из Денвера в Майами. По данным телеканала CBS, инцидент с шасси произошёл примерно в 14:45, хотя самолёт должен был вылететь в 13:12. Все пассажиры были благополучно эвакуированы с помощью аварийного трапа, несмотря на поднимающийся дым из задней части лайнера. Людей временно перевезли в терминал на автобусе, компетентные органы уже начали расследование обстоятельств происшествия.

На месте происшествия пятеро человек были обследованы, но никому не потребовалась медицинская помощь, за исключением одного пассажира, который получил незначительные травмы.

American Airlines позже подтвердила, что у самолёта возникли проблемы с техническим обслуживанием шины, и он был снят с эксплуатации для проверки. Пожарная служба успешно потушила огонь. В результате происшествия в аэропорту задержали 87 рейсов. Пассажиров рейса AA3023 отправят в Майами на другом самолёте позднее.