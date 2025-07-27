В Приамурье ушёл из жизни легендарный ветеран ВОВ Георгий Ус

В Амурской области скончался выдающийся ветеран Великой Отечественной войны Георгий Семёнович Ус. Об этом сообщила глава Ивановского округа Валентина Ольшевская.

«Сегодня мы потеряли человека, который был символом мужества, чести и самоотверженности для жителей нашего округа и далеко за его пределами. Георгий Семёнович – ветеран Великой Отечественной войны, бессменный руководитель родного села, настоящий патриот и герой нашей памяти», – написала она.

Георгий Семёнович, родившийся 2 октября 1924 года в селе Ивановка, в прошлом году отметил свой 100-летний юбилей. Он служил морским пехотинцем Тихоокеанского флота и был награждён множеством медалей и орденов за свои подвиги на фронте и труд в мирное время. После войны более 30 лет он возглавлял родное село, сделав его одним из самых процветающих в области и подготовив множество кадров для муниципальной службы. Даже на пенсии, в 85 лет, Георгий Семёнович продолжал работать в статусе советника губернатора.