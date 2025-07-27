Электроснабжение в Махачкале полностью восстановлено после масштабной аварии

В Махачкале завершены работы по восстановлению электроснабжения после серьёзной аварии на подстанции «Новая». Как сообщили в Минэнерго Дагестана, подача электроэнергии была полностью возобновлена к 2:30 ночи.

В настоящее время энергоснабжение всех потребителей полностью восстановлено. Причиной перебоев стало возгорание в кабельных каналах подстанции.

«Электроснабжение отключенных из-за аварии на подстанции 110 кВ «Новая» потребителей полностью восстановлено. Специалисты «Дагэнерго» продолжали работать даже в темноте. К половине третьего ночи подачу электроэнергии полностью возобновили», — говорится в сообщении.