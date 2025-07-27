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Регион
27 июля, 10:07

Электроснабжение в Махачкале полностью восстановлено после масштабной аварии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В Махачкале завершены работы по восстановлению электроснабжения после серьёзной аварии на подстанции «Новая». Как сообщили в Минэнерго Дагестана, подача электроэнергии была полностью возобновлена к 2:30 ночи.

В настоящее время энергоснабжение всех потребителей полностью восстановлено. Причиной перебоев стало возгорание в кабельных каналах подстанции.

«Электроснабжение отключенных из-за аварии на подстанции 110 кВ «Новая» потребителей полностью восстановлено. Специалисты «Дагэнерго» продолжали работать даже в темноте. К половине третьего ночи подачу электроэнергии полностью возобновили», — говорится в сообщении.

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Напомним, в центральных районах Махачкалы произошло массовое отключение электроэнергии, затронувшее около 86,5 тысячи жителей. Причиной инцидента стало возгорание в кабельных каналах на подстанции «Новая». Авария произошла в 4:48 утра из-за технологического нарушения, связанного с перегрузкой электросетей. В результате инцидента без электроснабжения осталась значительная часть городского центра.

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Анастасия Никонорова
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