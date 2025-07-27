Акции в память о погибших детях Донбасса проходят по всей России 27 июля

27 июля в полдень по всей России стартовали траурные акции в память о детях, погибших в результате украинской агрессии в Донбассе. Инициаторами мероприятий выступили Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.

Поводом для памятной даты стал трагический эпизод 2014 года, когда украинские войска обстреляли из РСЗО «Град» улицы Горловки. Тогда погибла 23-летняя Кристина Жук с десятимесячной дочерью Кирой на руках — эти кадры, известные как «Горловская Мадонна», потрясли мировую общественность. В 2015 году в Донецке появилась Аллея ангелов с именами погибших детей.

«Список детей, ставших жертвами украинской агрессии, увы, продолжает пополняться. История пятилетнего Толи из Курска, несколько дней назад накрывшего собой маму во время атаки беспилотников ВСУ на городской пляж, — ещё один эпизод, который никогда не сотрётся из памяти», — отмечает исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

В Москве центральным местом поминовения стал Музей Победы на Поклонной горе, где ветераны зачитают имена погибших детей и расскажут их истории. Аналогичные акции пройдут во многих регионах страны, объединив тех, кто хранит память о невинных жертвах конфликта.

На акции в Луганске состоялась презентация документального фильма «Мама, не плачь». В нём рассказывается о женщинах, потерявших своих дочерей и сыновей с 2014 года. После просмотра фильма участники почтили память погибших шествием «В память ангелов Донбасса», пройдя колонной до храма «Умиление». Там они возложили цветы, лампады и детские игрушки к памятнику Божией Матери.