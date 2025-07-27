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Регион
27 июля, 11:44

В МОК высказались о допуске россиян до Олимпиады-2026

Глава МОК Ковентри заявила, что россиян могут допустить на ОИ-2026

Кирсти Ковентри. Обложка © ТАСС / EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Кирсти Ковентри. Обложка © ТАСС / EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Международный олимпийский комитет (МОК), вероятно, допустит российских спортсменов на Олимпиаду-2026 по аналогичным критериям с Играми в Париже. Такое заявление сделала глава МОК Кирсти Ковентри в интервью газете L'Equipe.

«Мы ещё не приняли окончательного решения. Что касается Олимпийских игр в 2026 году, я не собираюсь прогнозировать решение исполнительного комитета в сентябре и декабре, но я думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем», — подчеркнула Ковентри в разговоре с изданием.

Она подтвердила преемственность подхода: спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать только в индивидуальном статусе, без национальной символики и при условии отказа от поддержки СВО.

МОК представил медали зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии
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Ранее стало известно, что Международная федерация гандбола предпринимает усилия по возращению российских и белорусских спортсменов в международные соревнования. Глава организация Хассан Мустафа уже направил в МОК соответствующий запрос.

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Юрий Лысенко
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