В МОК высказались о допуске россиян до Олимпиады-2026
Глава МОК Ковентри заявила, что россиян могут допустить на ОИ-2026
Кирсти Ковентри. Обложка © ТАСС / EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Международный олимпийский комитет (МОК), вероятно, допустит российских спортсменов на Олимпиаду-2026 по аналогичным критериям с Играми в Париже. Такое заявление сделала глава МОК Кирсти Ковентри в интервью газете L'Equipe.
«Мы ещё не приняли окончательного решения. Что касается Олимпийских игр в 2026 году, я не собираюсь прогнозировать решение исполнительного комитета в сентябре и декабре, но я думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем», — подчеркнула Ковентри в разговоре с изданием.
Она подтвердила преемственность подхода: спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать только в индивидуальном статусе, без национальной символики и при условии отказа от поддержки СВО.
Ранее стало известно, что Международная федерация гандбола предпринимает усилия по возращению российских и белорусских спортсменов в международные соревнования. Глава организация Хассан Мустафа уже направил в МОК соответствующий запрос.