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27 июля, 12:12

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov

В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

В четырёх регионах страны, включая Одесскую область, объявлена воздушная тревога. Детали происшествия пока не раскрываются.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Хмельницкой области (запад Украины) прозвучал сигнал воздушной тревоги. По данным местных жителей, в районе города Староконстантинов слышались взрывы. Напомним, в этом районе находится военный аэродром — вероятно, удары были нанесены именно по нему. Официальные власти пока не предоставили информации о возможных повреждениях инфраструктуры.

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Александра Мышляева
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