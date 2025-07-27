В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Ранее Life.ru сообщал, что в Хмельницкой области (запад Украины) прозвучал сигнал воздушной тревоги. По данным местных жителей, в районе города Староконстантинов слышались взрывы. Напомним, в этом районе находится военный аэродром — вероятно, удары были нанесены именно по нему. Официальные власти пока не предоставили информации о возможных повреждениях инфраструктуры.