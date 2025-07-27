Взрывы прогремели у военного аэродрома на западе Украины
Взрывы прогремели у военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области
Обложка © «Шедеврум»
В Хмельницкой области (западная часть Украины) включилась воздушная сирена, жители сообщают о прогремевших взрывах вблизи города Староконстантинов. Там расположен военный аэродром, предположительно, туда были прилёты. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
На данный момент воздушная тревога продолжает звучать на Украине в Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Местные власти пока не комментируют возможные разрушения военных объектов.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ ночью 21 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов.