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Регион
21 июля, 09:21

Российские войска ударили «Кинжалами» по аэродромам и ВПК Украины

ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и военным аэродромам

Обложка © РИА Новости / Антон Денисов

Обложка © РИА Новости / Антон Денисов

ВС РФ ночью 21 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Новости СВО. Освобождена Белая Гора, ВСУ бегут из Купянска через заградотряды, Зеленский и Умеров требуют переговоров, 21 июля
Новости СВО. Освобождена Белая Гора, ВСУ бегут из Купянска через заградотряды, Зеленский и Умеров требуют переговоров, 21 июля

Напомним, что только в Киеве насчитали около 15 прилётов. Как заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, этой ночью было зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по объектам в украинской столице.

Александра Вишнякова
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