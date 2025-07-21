Российские войска ударили «Кинжалами» по аэродромам и ВПК Украины
ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и военным аэродромам
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ВС РФ ночью 21 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.
«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.
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Напомним, что только в Киеве насчитали около 15 прилётов. Как заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, этой ночью было зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по объектам в украинской столице.