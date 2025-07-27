В Краснодаре женщину затащили в машину и увезли в неизвестном направлении
Появилось видео из Краснодара, на котором мужчины силой затолкали женщину в авто
В Краснодаре ночью неизвестные силой затащили женщину в автомобиль и скрылись с места происшествия. Об этом сообщает Kub Mash.
В Краснодаре женщину затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. Видео © Kub Mash
Очевидцы рассказали, что на улице Героя Яцкова раздались громкие крики, а затем они увидели, как человека насильно заталкивали в машину. По данным издания, местные жители передали запись с камер наблюдения и обратились в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, не исключено, что на видео зафиксировано не похищение, а задержание женщины силовиками.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ленинградской области было совершено нападение на 38-летнего работника шиномонтажа. Злоумышленники, представившиеся полицейскими, на чёрном Mercedes с транзитными номерами подъехали к мужчине на улице Шекспира. Один из нападавших достал нож и нанёс пострадавшему удар в руку, после чего его силой затолкали в автомобиль.
Обложка © Kub Mash