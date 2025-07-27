Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 14:32

В Краснодаре женщину затащили в машину и увезли в неизвестном направлении

Появилось видео из Краснодара, на котором мужчины силой затолкали женщину в авто

В Краснодаре ночью неизвестные силой затащили женщину в автомобиль и скрылись с места происшествия. Об этом сообщает Kub Mash.

В Краснодаре женщину затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. Видео © Kub Mash

Очевидцы рассказали, что на улице Героя Яцкова раздались громкие крики, а затем они увидели, как человека насильно заталкивали в машину. По данным издания, местные жители передали запись с камер наблюдения и обратились в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, не исключено, что на видео зафиксировано не похищение, а задержание женщины силовиками.

В Азербайджане ахунд похитил 16-летнюю ученицу во время занятий по изучению Корана
В Азербайджане ахунд похитил 16-летнюю ученицу во время занятий по изучению Корана

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ленинградской области было совершено нападение на 38-летнего работника шиномонтажа. Злоумышленники, представившиеся полицейскими, на чёрном Mercedes с транзитными номерами подъехали к мужчине на улице Шекспира. Один из нападавших достал нож и нанёс пострадавшему удар в руку, после чего его силой затолкали в автомобиль.

BannerImage

Обложка © Kub Mash

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar