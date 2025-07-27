В Краснодаре ночью неизвестные силой затащили женщину в автомобиль и скрылись с места происшествия. Об этом сообщает Kub Mash.

В Краснодаре женщину затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. Видео © Kub Mash

Очевидцы рассказали, что на улице Героя Яцкова раздались громкие крики, а затем они увидели, как человека насильно заталкивали в машину. По данным издания, местные жители передали запись с камер наблюдения и обратились в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, не исключено, что на видео зафиксировано не похищение, а задержание женщины силовиками.