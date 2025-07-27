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27 июля, 14:24

Настоятель знаменитого монастыря Шаолинь погорел на запретной любви

Настоятеля монастыря Шаолинь обвиняют в хищении денег и любовных связях

Обложка ©ТАСС/ Xinhua/ABACA

Обложка ©ТАСС/ Xinhua/ABACA

Настоятель всемирно известного буддийского монастыря Шаолинь в китайской провинции Хэнань Ши Юнсин стал фигурантом уголовного расследования. Согласно официальному заявлению администрации монастыря в WeChat, его подозревают в нескольких серьёзных нарушениях.

Среди обвинений — хищение средств, выделенных на монастырские проекты, а также грубое нарушение монашеских обетов. По данным расследования, настоятель длительное время поддерживал незаконные связи с женщинами, что привело к рождению внебрачного ребёнка. В настоящее время дело Ши Юнсина рассматривается межведомственной следственной группой.

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Анастасия Никонорова
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