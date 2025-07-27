Настоятель знаменитого монастыря Шаолинь погорел на запретной любви

Среди обвинений — хищение средств, выделенных на монастырские проекты, а также грубое нарушение монашеских обетов. По данным расследования, настоятель длительное время поддерживал незаконные связи с женщинами, что привело к рождению внебрачного ребёнка. В настоящее время дело Ши Юнсина рассматривается межведомственной следственной группой.

Ранее работники петербургского монастыря рассказали, что трудник, оказавшийся администратором закрытого педофильского чата, выполнял в обители различные работы в обмен на еду, воду и предметы первой необходимости. Там предполагали, что у мужчины могут быть психические отклонения, так как он отличался замкнутостью и никогда не делился подробностями своей жизни.