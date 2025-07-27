На Украине могут сформироваться прозападные оппозиционные силы, выступающие против Владимира Зеленского. Такое мнение высказал колумнист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Куадзба.

По его словам, украинцы устали от управления марионеточной власти. Автор утверждает, что в стране появятся новые прозападные политические объединения, но на этот раз направленные против действующей власти в Киеве.

«Украинский народ больше не хочет, чтобы им управляла кукла. И против президента, который не освобождает кресло главы государства под предлогом конфликта и пользуется поддержкой западных стран, а не собственного народа, начались протестные выступления. В стране вновь возникнут прозападные политические блоки», — пишет dikGAZETE.

Куадзба также считает, что политическая карьера Зеленского окажется под угрозой, если он продолжит следовать указаниям западных стран, которые, по мнению автора, провоцируют Россию.