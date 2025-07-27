Боевики атаковали церковь и расстреляли прихожан в ДРК

Экстремистская группировка «Альянс демократических сил» (АДС) совершила жестокое нападение на посёлок Команда в ДРК. По данным радио Okapi, в ночь на 27 июля боевики убили 43 человека, в том числе прихожан, молившихся в местной церкви. Нападавшие также подожгли дома и государственные учреждения.

По информации лидера местной общины Дьедонне Дурантабо, в результате нападения погибли не менее 34 человек. Как он сообщил агентству Associated Press (AP), тела погибших до сих пор остаются на месте трагедии, а волонтёры готовятся к их захоронению в братской могиле, которую организуют на территории католической церкви.

Дурантабо также пояснил, что боевики ворвались в храм во время вечерней службы, которая проходила около часа ночи. Кроме того, нападавшие подожгли несколько жилых домов и общественных зданий в посёлке.

Правительственные войска ДРК и Уганды (находящиеся в регионе по соглашению) начали операцию по поиску террористов. АДС созданы в Уганде (1995 г.) как антиправительственная сила. С 2003 года базируются в восточных районах Конго. Регулярно атакуют гражданские и военные объекты. Уже 2 года против них действуют совместные силы ДРК и Уганды