Трамп анонсировал гигантские закупки американского оружия ЕС
Трамп: Евросоюз закупит у Штатов вооружения на миллиарды долларов
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Страны Евросоюза договорились о масштабных закупках американского вооружения на сотни миллиардов долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.
«Они согласились закупить огромное количество военной техники. Мы не знаем, о какой сумме идёт речь, но это хорошая новость, так как мы производим лучшую военную технику в мире», — подчеркнул Трамп в эфире телеканала Fox News.
Президент США уточнил, что общая стоимость контрактов составит «сотни миллиардов долларов». При этом называть точных цифр он не стал.
Напомним, сегодня состоялись переговоры американского лидера и главы ЕК. По их результатам глава Белого дома заявил, что ЕС откроет для Штатов свои рынки и отменит пошлины на американские товары. А ещё европейцы обязались купить у США энергоресурсы на 750 миллиардов долларов и инвестировать в экономику Штатов 600 миллиардов.