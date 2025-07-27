Трамп анонсировал гигантские закупки американского оружия ЕС

Страны Евросоюза договорились о масштабных закупках американского вооружения на сотни миллиардов долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

«Они согласились закупить огромное количество военной техники. Мы не знаем, о какой сумме идёт речь, но это хорошая новость, так как мы производим лучшую военную технику в мире», — подчеркнул Трамп в эфире телеканала Fox News.

Президент США уточнил, что общая стоимость контрактов составит «сотни миллиардов долларов». При этом называть точных цифр он не стал.