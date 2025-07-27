Первым делом самолёты! Ядерную заначку США спустят на «боинг» Трампа

Пентагон перенаправил около $1 млрд с программы модернизации ядерных ракет Sentinel на переоборудование нового президентского самолёта. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«Представители ВВС в частном порядке признают, что используют средства, выделенные на модернизацию ядерной системы, для реализации сложного проекта», — отмечает издание.

Речь идёт о Boeing 747-8, который Катар передал США в 2022 году для замены действующего Air Force One. Самолёт требует масштабной доработки, включая установку систем противоракетной обороны, развёртывание защищённых коммуникационных линий и полную проверку на наличие скрытых устройств наблюдения. Особую озабоченность американских чиновников вызывает возможное присутствие в конструкции лайнера закладных устройств (жучков), что требует тщательного обследования всех бортовых систем.