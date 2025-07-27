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Регион
27 июля, 14:54

Первым делом самолёты! Ядерную заначку США спустят на «боинг» Трампа

NYT: Пентагон направил $1 млрд из ядерного бюджета на ремонт Air Force One

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Пентагон перенаправил около $1 млрд с программы модернизации ядерных ракет Sentinel на переоборудование нового президентского самолёта. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«Представители ВВС в частном порядке признают, что используют средства, выделенные на модернизацию ядерной системы, для реализации сложного проекта»,отмечает издание.

Речь идёт о Boeing 747-8, который Катар передал США в 2022 году для замены действующего Air Force One. Самолёт требует масштабной доработки, включая установку систем противоракетной обороны, развёртывание защищённых коммуникационных линий и полную проверку на наличие скрытых устройств наблюдения. Особую озабоченность американских чиновников вызывает возможное присутствие в конструкции лайнера закладных устройств (жучков), что требует тщательного обследования всех бортовых систем.

Перенаправление средств происходит на фоне отставания графика модернизации ядерного арсенала и роста стоимости программы Air Force One, которая уже превысила $5,3 млрд. Политические оппоненты администрации критикуют решение о закупке самолёта у ближневосточного союзника. Официальные представители Пентагона отказались комментировать детали финансирования, сославшись на соображения национальной безопасности.

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Ранее стало известно, что королевская семья Катара планирует подарить Трампу самолёт стоимостью 400 миллионов долларов, который предполагается использовать в качестве нового президентского борта. В связи с этим дорогостоящим подарком член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии потребовал начать официальное расследование. Но премьер Катара заявил, что передача самолёта Трампу это не подарок, а соглашение.

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Юрий Лысенко
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