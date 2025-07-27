Первым делом самолёты! Ядерную заначку США спустят на «боинг» Трампа
NYT: Пентагон направил $1 млрд из ядерного бюджета на ремонт Air Force One
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
Пентагон перенаправил около $1 млрд с программы модернизации ядерных ракет Sentinel на переоборудование нового президентского самолёта. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в военном ведомстве.
«Представители ВВС в частном порядке признают, что используют средства, выделенные на модернизацию ядерной системы, для реализации сложного проекта», — отмечает издание.
Речь идёт о Boeing 747-8, который Катар передал США в 2022 году для замены действующего Air Force One. Самолёт требует масштабной доработки, включая установку систем противоракетной обороны, развёртывание защищённых коммуникационных линий и полную проверку на наличие скрытых устройств наблюдения. Особую озабоченность американских чиновников вызывает возможное присутствие в конструкции лайнера закладных устройств (жучков), что требует тщательного обследования всех бортовых систем.
Перенаправление средств происходит на фоне отставания графика модернизации ядерного арсенала и роста стоимости программы Air Force One, которая уже превысила $5,3 млрд. Политические оппоненты администрации критикуют решение о закупке самолёта у ближневосточного союзника. Официальные представители Пентагона отказались комментировать детали финансирования, сославшись на соображения национальной безопасности.
Ранее стало известно, что королевская семья Катара планирует подарить Трампу самолёт стоимостью 400 миллионов долларов, который предполагается использовать в качестве нового президентского борта. В связи с этим дорогостоящим подарком член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии потребовал начать официальное расследование. Но премьер Катара заявил, что передача самолёта Трампу это не подарок, а соглашение.