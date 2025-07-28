В Турции задержали семь подозреваемых в поджогах лесов, один хотел сжечь матрас

С 22 по 27 июля в Турции задержаны семь человек по подозрению в причастности к лесным пожарам. Трое из них арестованы, четверо отпущены под подписку о невыезде. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«Жандармерия задержала с 22 по 27 июля в связи с лесными пожарами семерых подозреваемых, трое из них арестованы, четверо освобождены под подписку о невыезде», — написал министр в соцсети X.

В Сакарье мужчина устроил пожар, пытаясь сжечь старый матрас, — огонь перекинулся на лес. В Манисе в начале июля арестовали поджигателя, который пытался уничтожить клеща и спалил 12 га леса. В Карабюке пожар не могут потушить пятые сутки.