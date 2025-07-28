Польша признала отсутствие возможностей для обслуживания танков Abrams

Польша испытывает нехватку ресурсов для проведения технического обслуживания американских танков Abrams. Об этом заявил Яцек Гошиньский, глава польского военного авиационного завода № 1, в интервью Gazeta Prawna.

Гошиньский отметил, что танки Abrams оснащены турбовальными авиадвигателями AGT1500C, требующими специализированного обслуживания на сертифицированных предприятиях. По его словам, данный аспект не был учтён при принятии решения о приобретении этой техники.

«Танки Abrams оснащены турбовальными авиадвигателями AGT1500C, требующими специализированного обслуживания на сертифицированных заводах. К сожалению, эти требования не учитывались при решении о закупке этих танков», — рассказал Гошиньский.

Он также добавил, что Варшава закупила несколько ремонтно-эвакуационных машин с аналогичными двигателями. В настоящее время ведётся подготовка к созданию авторизованного сервисного центра для этих двигателей на территории Польши, однако это представляет собой сложную и затратную задачу.