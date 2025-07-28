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28 июля, 01:13

Секретная служба поймала мужчину, который перелез через ворота Минфина США

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

Сотрудники секретной службы США арестовали мужчину после того, как он перелез через ворота здания Министерства финансов США, неподалёку от Белого дома в Вашингтоне. Инцидент произошёл в воскресенье около 14:30 (21:30 мск), сообщает агентство Reuters.

Движение в этом районе сразу перекрыли в целях предосторожности, а на место вызвали сапёров столичного полицейского управления Вашингтона. Эксперты осмотрели сумку, которую мужчина оставил на тротуаре за ограждением. Взрывного устройства внутри не оказалось. С какой целью американец лез в казначейство через забор, ещё предстоит выяснить.

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Ранее Life.ru рассказывал, как житель США годами притворялся бортпроводником и летал бесплатно больше 100 раз. Мужчина использовал поддельные бейджи и ложные даты найма, что позволяло ему успешно проходить контроль.

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Лия Мурадьян
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