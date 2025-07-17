Офицер США сливал секретную информацию на сайте знакомств неизвестной «украинке»

Офицер ВВС Соединённых Штатов в отставке Дэвид Слейтер регулярно сливал секретную информацию об украине на сайте знакомств неизвестной женщине, которая выдавала себя за украинку. Как сообщает The National Interest, личность собеседницы остаётся тайной.

Слейтеру 64 года, он подал в отставку в 2020 году и перешёл в Стратегическое командование США. За время своей службы он принимал участие в брифигнах, где озвучивалась секретная информация о конфликте на Украине, поэтому знал обо многих моментах, чем и воспользовалась незнакомка. Женщина выдавала себя за украинку и втёрлась к нему в доверие. Называла его «информатором-любовником» и пыталась выведать, нет ли у США и НАТО «секретного плана по оказанию помощи Киеву».

«Обвиняемый, являющийся сотрудником ВВС США и имеющий доступ к самым охраняемым секретам нашей страны, делился секретной информацией на онлайновой платформе знакомств с женщиной, называвшей себя иностранкой», – заявил изданию помощник генерального прокурора по нацбезопасности Джон Айзенберг.

За передачу данных офицеру может грозить до десяти лет лишения свободы. Предположительно, приговор ему вынесут осенью.