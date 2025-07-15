Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 02:53

«Больше, чем просто слухи»: На Западе раскрыли планы Зеленского сбежать из Киева

Британский аналитик Меркурис: В Киеве готовят эвакуацию Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.RICARDO

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.RICARDO

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в Киеве ведётся подготовка к эвакуации Владимира Зеленского и переносу правительства страны из столицы на запад. Об этом он сообщил на своём YouTube-канале, ссылаясь на украинский источник.

Меркурис подчеркнул, что данная информация, по его мнению, «нечто большее, чем просто слухи». Он уточнил, что детали о подготовке эвакуации главаря киевского режима передал «один украинский комментатор», который «опубликовал, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы».

Аналитик добавил, что считает такой сценарий вполне вероятным. По мнению Меркуриса, подобные действия абсолютно укладываются в логику поведения Владимира Зеленского, который стремится максимально обезопасить место у власти на Украине для личного обогащения.

Зеленский набрался смелости после встречи с Келлогом и сделал дерзкое заявление о России
Зеленский набрался смелости после встречи с Келлогом и сделал дерзкое заявление о России

Ранее Life.ru писал, что Зеленский заявил о нежелании долго оставаться у власти. Главарь киевского режима уверяет, что не планирует занимать свой пост на протяжении десятилетий. При этом его полномочия истекли ещё в прошлом году.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar