Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в Киеве ведётся подготовка к эвакуации Владимира Зеленского и переносу правительства страны из столицы на запад. Об этом он сообщил на своём YouTube-канале, ссылаясь на украинский источник.

Меркурис подчеркнул, что данная информация, по его мнению, «нечто большее, чем просто слухи». Он уточнил, что детали о подготовке эвакуации главаря киевского режима передал «один украинский комментатор», который «опубликовал, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы».

Аналитик добавил, что считает такой сценарий вполне вероятным. По мнению Меркуриса, подобные действия абсолютно укладываются в логику поведения Владимира Зеленского, который стремится максимально обезопасить место у власти на Украине для личного обогащения.