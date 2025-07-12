Владимир Зеленский заявил о нежелании долго оставаться у власти. Главарь киевского режима в интервью британским журналистам из Би-би-си исключил возможность многолетнего правления.

«Я не буду президентом 30 или 35 лет, поверьте мне», — заявил бывший комик.

Зеленский акцентировал важность «сохранения самоуважения при исполнении государственных обязанностей». Эти слова прозвучали на фоне продолжающихся боевых действий и дискуссий о сроках президентских полномочий.

Конституция Украины ограничивает пребывание одного лица на посту президента двумя пятилетними сроками. Зеленский, избранный в 2019 году, формально мог бы баллотироваться ещё раз, если бы не военное положение.