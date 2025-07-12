Зеленский заявил западным СМИ о нежелании долго быть во власти
Зеленский: Я не буду во власти 30 или 35 лет
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский заявил о нежелании долго оставаться у власти. Главарь киевского режима в интервью британским журналистам из Би-би-си исключил возможность многолетнего правления.
«Я не буду президентом 30 или 35 лет, поверьте мне», — заявил бывший комик.
Зеленский акцентировал важность «сохранения самоуважения при исполнении государственных обязанностей». Эти слова прозвучали на фоне продолжающихся боевых действий и дискуссий о сроках президентских полномочий.
Конституция Украины ограничивает пребывание одного лица на посту президента двумя пятилетними сроками. Зеленский, избранный в 2019 году, формально мог бы баллотироваться ещё раз, если бы не военное положение.
Ранее подконтрольные властям Украины социологи перед переговорами с Россией «нарисовали» Зеленскому рейтинг доверия в 74%. В реальности же, как отметил бывший депутат Рады, этот показатель едва ли превышает 20%. Один из возможных главных соперников Зеленского на выборах, экс-главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный имеет больше сторонников, согласно соцопросам.