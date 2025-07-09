Залужный вновь уделал Зеленского в борьбе за доверие украинцев

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в очередной раз оказался популярнее Владимира Зеленского у жителей Украины. Об этом говорят результаты опроса социологической группы «Рейтинг», которые приводит «РБК-Украина», всего в исследовании приняли участие более тысячи человек.

Как утверждается, 73% опрошенных выразили доверие именно Залужному. При этом 67% украинцев по-прежнему доверяют решениям Зеленского, а 29% твёрдо заверили, что глава киевского режима больше не вызывает у них симпатий. На третьей позиции оказался глава ГУР Кирилл Буданов*, ему выразили доверие 56% респондентов. И, наконец, на четвёртой строчке «прописался» главком ВСУ Александр Сырский (41%).

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что намерен оставаться у власти на Украине, поскольку считает себя «наиболее опытным». Однако он не исключил, что покинет пост по результатам президентских выборов, но не уточнил, когда они могут пройти. Зеленский не раз уже объяснял, что выборы на Украине невозможны, пока действует военное положение. В Киеве полагают, что политик просто понимает невозможность выиграть голосование. Тем более что не первый раз в опросах населения Зеленский оказывается за бортом лидеров.