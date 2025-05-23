«Генерал 200»: почему ВСУ и Зеленский ополчились против главкома Александра Сырского Главком ВСУ Александр Сырский может лишиться своей должности. Офис президента Украины уже подыскивает ему замену. Почему главком попал в опалу и что может измениться на фронте для ВСУ — в материале Life.ru. 22 мая, 21:35 Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет сменить главкома ВСУ Александра Сырского. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / VITALII NOSACH, KIM LUDBROOK, © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Киевские власти прорабатывают вопрос снятия со своей должности главкома ВСУ Александра Сырского. Поводом для этого послужило недовольство офицеров подразделений, воюющих на разных направлениях. Причиной армейских бунтов стали «мясные штурмы» и бессмысленные пиар-акции на фронте.

Офис президента Украины намерен на должность главкома поставить человека без политических амбиций. Так они хотят избежать повторения ситуации, возникшей с Валерием Залужным, который в некоторых рейтингах обходил по популярности Владимира Зеленского. Хотя ещё в прошлом году глава киевского режима Владимир Зеленский нахваливал Александра Сырского.

— У него есть опыт успешного ведения обороны, в частности операции по обороне Киева. У него также есть опыт успешного ведения наступательных действий, особенно в ходе операции по освобождению Харьковской области, — соврал Зеленский, забыв добавить, что ВС РФ сами ушли из-под Киева и части Харьковской области, которая постепенно возвращается под контроль России.

Увольнение командира 47-й бригады ВСУ

Командир батальона из 47-й бригады ВСУ «Магура» Александр Ширшин решил покинуть свой пост в знак протеста. Он заявил, что ему ставят «дебильные задачи». Известно, что его подразделение вело бои в курском приграничье.

Александр Ширшин. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a.shyrshyn

— Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я ещё не получал. Когда-нибудь расскажу подробности, но тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом не приводят ни к чему, кроме провалов. Всё, на что они способны, — это выговоры, расследования, дисциплинарные взыскания, — рассказал он.

Но ситуация с Ширшиным возмутила не только его сторонников, но и тех, кто попал в ВСУ, а уволиться не может. Пример комбата показал, что одним можно уволиться из армии, написав рапорт, а другие вынуждены ждать ранения или смерти. Сам же он тоже говорит о людях, но со своей стороны.

— Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности, — цитирует «Лента.ру» слова офицера.

«Азов»* против Сырского

Даже карманные боевики Зеленского из нацистского подразделения выступают против главкома ВСУ. Один из командиров «Азова»* Богдан Кротевич обвинил Сырского в приказах, которые ставили под угрозу жизнь его подчинённых.

— Я начал получать от высшего армейского командования, из штаба главнокомандующего приказы, которые всё больше и больше граничили с преступлением. И я, говоря по совести, просто не мог их выполнять и следовать им, — заявил Кротевич.

Интересно, что он тоже смог уволиться из армии. После отставки он и начал рассказывать британской прессе, какие получал приказы. При этом он уверен, что Сырский справился с поставленной задачей в Курской области, хотя уже понятно, что успеха там противник так и не достиг.

Что изменит снятие Сырского

Напомним, что генерал-полковник Александр Сырский родился в селе Новинки Киржачского района Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Службу начал в 1986 году командиром мотострелкового взвода 426-го мотострелкового полка 25-й мотострелковой дивизии Первой общевойсковой армии. После провозглашения независимости Украины в 1991 году служил в украинских вооружённых силах и прошёл почти все ступени профессиональной военной карьеры: от командира взвода до замначальника Генштаба ВСУ.

Александр Сырский. Фото © ТАСС / YEVGEN HONCHARENKO

В украинской армии Сырский получил прозвища «генерал 200» и «мясник». И судя по выступлениям офицеров, не зря.

— Сколько ещё должны погибнуть людей? Сколько ещё дебильных приказов должно быть отдано? Сколько ещё спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович? — вопрошает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Для нас, как и для украинцев, смена Сырского ничего не поменяет, считает военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин. Его сменщик продолжит проводить «мясные штурмы».

— В данном случае смена руководства не сработает. Для того чтобы что-то повлияло на ход СВО, на сопротивление со стороны украинцев, необходимо снести всю верхушку: начиная от Зеленского и заканчивая его помощниками — в том числе и среди военных, — отметил Матюшин.

В текущих условиях военно-политическое руководство Украины будет продолжать войну до последнего украинца.

* Террористическая организация, запрещённая в России

Авторы Даниил Черных