На фоне продолжающейся мобилизации и отсутствия механизмов для освобождения от службы для обычных украинцев, увольнение командира батальона из 47-й бригады ВСУ «Магура» Александра Ширшина вызвало заметное раздражение в обществе. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По данным источника, Ширшин подал рапорт об увольнении в связи с недовольством решениями командования в Курской области. Доступность ухода из армии для отдельных офицеров резко контрастирует с положением мобилизованных, которым даже при наличии тяжёлых заболеваний не предоставляется возможность оставить службу.

В комментариях к новостям украинские пользователи возмущаются тем, что кадровые военные могут покидать Вооружённые силы Украины по собственному желанию, тогда как простые мобилизованные, не готовые к боевым действиям, не имеют такой возможности.