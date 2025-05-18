Комбат элитной бригады ВСУ подал в отставку из-за «дебильных задач» командования

Командир батальона из 47-й бригады ВСУ «Магура» Александр Ширшин подал в отставку из-за «дебильных задач», которые ставит командование. Об этом он написал в социальных сетях.

«Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я ещё не получал. Когда-нибудь расскажу подробности, но тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом не приводят ни к чему, кроме провалов. Всё, на что они способны, — это выговоры, расследования, дисциплинарные взыскания», — возмутился Ширин.

Он раскритиковал политиканство и оторванное от реальности искажение фактов, заявив, что это не позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Признав, что ситуация вышла из-под контроля, Ширин подал рапорт об отставке, требуя скорейшего освобождения от должности. По данным прессы, 47-я бригада ВСУ была задействована в боях на территории Курской области.