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Регион
18 мая, 22:20

Военнослужащий Старый: ВСУ отступают с позиций под Новомихайловкой в ДНР

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинские военные не выдерживают интенсивных наступлений Армии России и в ряде случаев спешно покидают позиции в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Старый.

«Обороняться (Вооружённым силам Украины. — Прим. Life.ru) всё равно тяжело. Была задача занять «полку» (лесополосу. — Прим. Life.ru) перед Новомихайловкой. <...> Я думаю, что их моральный дух немножко уже сломлен. Мы всё равно накатываем, накатываем, накатываем», — сообщил он.

По словам бойца, украинские командиры отходят в тыл и оставляют удерживать рубежи менее подготовленных солдат, которых, по его выражению, «не жалко». Он подчеркнул, что противник осознаёт сложность обстановки и всё чаще предпочитает оставить позиции ещё до непосредственного боевого контакта.

Стало известно о продвижении российских войск на двух направлениях
Стало известно о продвижении российских войск на двух направлениях

Ранее сообщалось, что российский морпех с позывным Малой одержал победу в рукопашной схватке с военнослужащим ВСУ и взял его в плен. Инцидент произошёл возле Днепра. После атаки дрона-камикадзе российский боец обнаружил в укрытии вражеского солдата, пытавшегося завладеть оружием. Несмотря на полученное ранение, россиянин сумел победить противника в рукопашном бою.

Андрей Васильев
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