Украинские военные не выдерживают интенсивных наступлений Армии России и в ряде случаев спешно покидают позиции в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Старый.

«Обороняться (Вооружённым силам Украины. — Прим. Life.ru) всё равно тяжело. Была задача занять «полку» (лесополосу. — Прим. Life.ru) перед Новомихайловкой. <...> Я думаю, что их моральный дух немножко уже сломлен. Мы всё равно накатываем, накатываем, накатываем», — сообщил он.

По словам бойца, украинские командиры отходят в тыл и оставляют удерживать рубежи менее подготовленных солдат, которых, по его выражению, «не жалко». Он подчеркнул, что противник осознаёт сложность обстановки и всё чаще предпочитает оставить позиции ещё до непосредственного боевого контакта.