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Регион
18 мая, 16:16

Российский морпех победил в рукопашной схватке ВСУшника и взял его в плен

Военкор Коц: Российский морпех в рукопашной схватке взял в плен солдата ВСУ

Военнослужащий ВС РФ с позывным Малой вступил в бой один на один с бойцом ВСУ возле Днепра. В результате схватки он одержал победу и взял украинского военнослужащего в плен. Об этом сообщил военкор Александр Коц.

После атаки дрона-камикадзе российский морпех обнаружил в укрытии вражеского солдата, пытавшегося завладеть оружием. Несмотря на полученное ранение, россиянин сумел победить противника в рукопашном бою.

«Израненный морпех 61 бригады в схватке с противником одержал верх и взял в плен [украинского солдата]», — написал Коц в телеграм-канале.

Поверженный ВСУшник. Фото © Telegram / Kotsnews

Поверженный ВСУшник. Фото © Telegram / Kotsnews

По информации военкора, украинский военнослужащий пытался нанести серьезные ранения российскому солдату, порезав ему руки и ударив ножом в бедро. Однако, благодаря плотному чехлу телефона, нож не смог проникнуть глубоко и застрял.
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А ранее появилось видео пленения бойцов ВСУ в подземном логове под Сумами. Один из военных был очень напуган и просил российских солдат сохранить ему жизнь, заявив, что у него есть ребёнок, а отец его вообще русский.


Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Демьянова
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