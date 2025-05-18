Российский морпех победил в рукопашной схватке ВСУшника и взял его в плен

Военнослужащий ВС РФ с позывным Малой вступил в бой один на один с бойцом ВСУ возле Днепра. В результате схватки он одержал победу и взял украинского военнослужащего в плен. Об этом сообщил военкор Александр Коц.

После атаки дрона-камикадзе российский морпех обнаружил в укрытии вражеского солдата, пытавшегося завладеть оружием. Несмотря на полученное ранение, россиянин сумел победить противника в рукопашном бою.

«Израненный морпех 61 бригады в схватке с противником одержал верх и взял в плен [украинского солдата]», — написал Коц в телеграм-канале.

Поверженный ВСУшник. Фото © Telegram / Kotsnews

По информации военкора, украинский военнослужащий пытался нанести серьезные ранения российскому солдату, порезав ему руки и ударив ножом в бедро. Однако, благодаря плотному чехлу телефона, нож не смог проникнуть глубоко и застрял.