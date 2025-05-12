Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 05:09

Российские спецназовцы пленили экипаж танка и не менее 10 солдат ВСУ в ДНР

МО РФ: Бойцы группировки «Юг» взяли в плен экипаж танка и 10 солдат ВСУ в ДНР

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Спецназ группировки войск «Юг» освободил ключевой опорный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении в ДНР, уничтожив американский бронетранспортёр М113 и танк, а также пленив экипаж танка и не менее десяти украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что штурмовые группы, продвигаясь в рамках освобождения территорий Донбасса, стремительно захватили укрепленный объект ВСУ. Один из участников операции рассказал, что противник изначально оказывал сопротивление, но, осознав безвыходность положения, решил сдаться. По его словам, эвакуационная группа ВСУ на М113 была замечена с воздуха и уничтожена на подходе, а танк, несмотря на попытку прорыва, также был ликвидирован.

МО РФ: За минувшие сутки ВС РФ не применяли ракеты, дроны, артиллерию и авиацию
МО РФ: За минувшие сутки ВС РФ не применяли ракеты, дроны, артиллерию и авиацию

ВСУ несут на поле боя не только численные потери. Тем временем украинские вооружённые силы лишились возможности обнаружения российских беспилотников на передовой. Так, хакерская группа Killnet осуществила кибератаку, в результате которой были получены и переданы российским военным координаты станций системы воздушного наблюдения Airfaince, расположенных от Сумской до Одесской области. В итоге станции были выведены из строя.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar