Российские спецназовцы пленили экипаж танка и не менее 10 солдат ВСУ в ДНР

Спецназ группировки войск «Юг» освободил ключевой опорный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении в ДНР, уничтожив американский бронетранспортёр М113 и танк, а также пленив экипаж танка и не менее десяти украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что штурмовые группы, продвигаясь в рамках освобождения территорий Донбасса, стремительно захватили укрепленный объект ВСУ. Один из участников операции рассказал, что противник изначально оказывал сопротивление, но, осознав безвыходность положения, решил сдаться. По его словам, эвакуационная группа ВСУ на М113 была замечена с воздуха и уничтожена на подходе, а танк, несмотря на попытку прорыва, также был ликвидирован.