Российские спецназовцы пленили экипаж танка и не менее 10 солдат ВСУ в ДНР
МО РФ: Бойцы группировки «Юг» взяли в плен экипаж танка и 10 солдат ВСУ в ДНР
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Спецназ группировки войск «Юг» освободил ключевой опорный пункт ВСУ на Александро-Калиновском направлении в ДНР, уничтожив американский бронетранспортёр М113 и танк, а также пленив экипаж танка и не менее десяти украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что штурмовые группы, продвигаясь в рамках освобождения территорий Донбасса, стремительно захватили укрепленный объект ВСУ. Один из участников операции рассказал, что противник изначально оказывал сопротивление, но, осознав безвыходность положения, решил сдаться. По его словам, эвакуационная группа ВСУ на М113 была замечена с воздуха и уничтожена на подходе, а танк, несмотря на попытку прорыва, также был ликвидирован.
ВСУ несут на поле боя не только численные потери. Тем временем украинские вооружённые силы лишились возможности обнаружения российских беспилотников на передовой. Так, хакерская группа Killnet осуществила кибератаку, в результате которой были получены и переданы российским военным координаты станций системы воздушного наблюдения Airfaince, расположенных от Сумской до Одесской области. В итоге станции были выведены из строя.