В команде Владимира Зеленского растёт беспокойство по поводу возможного «офицерского бунта» в украинской армии. В связи с этим, киевские власти рассматривают варианты замены действующего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщает издание «Резидент.ua».

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак намерен поставить во главе ВСУ исполнителя, лишённого политических амбиций, чтобы избежать повторения ситуации, когда командующий, как Валерий Залужный, приобрёл политический вес.

Генштаб Украины может столкнуться с серьёзным кризисом в случае «офицерского бунта». Недовольство в армии усугубляется тем, что Сырскому, по имеющимся данным, приходится выполнять указания из офиса Зеленского, заключающиеся в организации бессмысленных и опасных «пиар-акций» на линии фронта.