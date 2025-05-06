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6 мая, 15:31

Зеленский проиграл в рейтинге доверия украинцев

NIMG: Залужный и Буданов* опередили Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Уровень доверия к Владимиру Зеленскому среди украинцев ниже, чем к бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и руководителю ГУР Кириллу Буданову*. Согласно опросу New Image Marketing Group, бывший комик занимает третье место в этом рейтинге.

Конкретные цифры таковы: Залужному доверяют 70% опрошенных, Буданову* — 65%, Зеленскому — 58%.

Тот же опрос показал, что в гипотетическом первом туре президентских выборов на текущей неделе Зеленский набрал бы 28,9% голосов, тогда как бывший главком — 16,7%. А моделирование второго тура президентских выборов с участием Залужного и Зеленского показывает иной результат: в таком противостоянии победу одержал бы Залужный, набрав 37% голосов против 32% у нынешнего главы киевского режима.

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Ранее стало известно, что военное положение на Украине было продлено Владимиром Зеленским, что, по сути, является причиной непроведения выборов, для которых необходимо перемирие. Вместе с тем, достижение мирных соглашений требует выполнения конкретных условий. На данный момент эта ситуация является тупиковой как для Киева, так и для президента США Дональда Трампа.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ольга Сливченко
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