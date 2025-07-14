Зеленский набрался смелости после встречи с Келлогом и сделал дерзкое заявление о России
Зеленский после визита Келлога призвать усилить антироссийские санкции
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После переговоров со специальным представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом киевский лидер Владимир Зеленский обратился с призывом об ужесточении санкционного давления на Россию.
В своём сообщении в соцсетях он отметил, что обсуждались возможные шаги к достижению мира и конкретные меры, которые стороны могут предпринять совместно для приближения этого момента. Среди них — укрепление украинской противовоздушной обороны, налаживание совместного производства, а также приобретение оборонительных вооружений совместно с европейскими партнёрами. Особое внимание было уделено необходимости введения дополнительных санкций против России и всех, кто оказывает ей поддержку.
Напомним, 14 июля Киев принял специального представителя президента Соединённых Штатов по вопросам Украины Кита Келлога, чей визит, как ожидается, продлится около недели. Владимир Зеленский уже провёл переговоры с эмиссаром Дональда Трампа, обсудив, в частности, вопросы укрепления украинской системы противовоздушной обороны. Примечательно, что приезд спецпредставителя Трампа совпал с объявлением масштабной воздушной тревоги по всей Украине, вызванной взлётом истребителя МиГ-31.