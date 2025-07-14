Зеленский набрался смелости после встречи с Келлогом и сделал дерзкое заявление о России

В своём сообщении в соцсетях он отметил, что обсуждались возможные шаги к достижению мира и конкретные меры, которые стороны могут предпринять совместно для приближения этого момента. Среди них — укрепление украинской противовоздушной обороны, налаживание совместного производства, а также приобретение оборонительных вооружений совместно с европейскими партнёрами. Особое внимание было уделено необходимости введения дополнительных санкций против России и всех, кто оказывает ей поддержку.