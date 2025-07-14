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14 июля, 12:39

Зеленский набрался смелости после встречи с Келлогом и сделал дерзкое заявление о России

Зеленский после визита Келлога призвать усилить антироссийские санкции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

После переговоров со специальным представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом киевский лидер Владимир Зеленский обратился с призывом об ужесточении санкционного давления на Россию.

В своём сообщении в соцсетях он отметил, что обсуждались возможные шаги к достижению мира и конкретные меры, которые стороны могут предпринять совместно для приближения этого момента. Среди них — укрепление украинской противовоздушной обороны, налаживание совместного производства, а также приобретение оборонительных вооружений совместно с европейскими партнёрами. Особое внимание было уделено необходимости введения дополнительных санкций против России и всех, кто оказывает ей поддержку.

Кремль поделился ожиданиями от визита Келлога в Киев
Кремль поделился ожиданиями от визита Келлога в Киев

Напомним, 14 июля Киев принял специального представителя президента Соединённых Штатов по вопросам Украины Кита Келлога, чей визит, как ожидается, продлится около недели. Владимир Зеленский уже провёл переговоры с эмиссаром Дональда Трампа, обсудив, в частности, вопросы укрепления украинской системы противовоздушной обороны. Примечательно, что приезд спецпредставителя Трампа совпал с объявлением масштабной воздушной тревоги по всей Украине, вызванной взлётом истребителя МиГ-31.

Николь Вербер
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