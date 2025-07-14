Спецпредставитель Трампа прибыл на Украину с недельным визитом

В Киев прибыл специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Он приехал на столичный вокзал на поезде, встретил его глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Ермак

Сообщается, что представитель президента США может находиться на Украине в течение всей недели. Глава киевского режима уже также анонсировал предстоящие переговоры с Келлогом.

«На этой неделе будут переговоры о дальнейшей поддержке. Поручил главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову представить имеющуюся у нас информацию о российском потенциале и о наших перспективах. Готовим также встречи спецпредставителя президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок», — заявил Зеленский.