Кремль поделился ожиданиями от визита Келлога в Киев
Песков: Для РФ важно, чтобы Келлог в Киеве продолжил посреднические усилия США
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Россия не возлагает конкретных ожиданий на визит спецпосланника США по Украине Кита Келлога в Киев, однако рассчитывает на продолжение американского посредничества в процессе урегулирования. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В первую очередь, ожидания должны быть у самого господина Келлога и у его украинских собеседников», — отметил представитель Кремля.
«Для нас же важно, чтобы господин Келлог, как представитель команды президента [США Дональда] Трампа, продолжил посреднические усилия по достижению российско-украинского урегулирования», — добавил он.
Ранее в Киев прибыл специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Сообщается, что он может находиться на Украине в течение всей недели.