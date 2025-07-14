Кремль поделился ожиданиями от визита Келлога в Киев

Россия не возлагает конкретных ожиданий на визит спецпосланника США по Украине Кита Келлога в Киев, однако рассчитывает на продолжение американского посредничества в процессе урегулирования. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В первую очередь, ожидания должны быть у самого господина Келлога и у его украинских собеседников», — отметил представитель Кремля.

«Для нас же важно, чтобы господин Келлог, как представитель команды президента [США Дональда] Трампа, продолжил посреднические усилия по достижению российско-украинского урегулирования», — добавил он.