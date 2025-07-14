«Глупый разговор»: В США сообщили Зеленскому печальные новости перед важным заявлением Трампа

Вашингтон не сможет передать на Украину ракеты для нанесения дальнобойных ударов по территории России. Об этом в социальной сети X сообщил американский аналитик Уилл Шрайвер.

«Глупый разговор. У США нет «ракет большой дальности, способных нанести удар вглубь России», которые они могли бы направить Украине», — говорится в публикации.