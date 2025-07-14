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14 июля, 07:19

«Глупый разговор»: В США сообщили Зеленскому печальные новости перед важным заявлением Трампа

Шрайвер: США не направят Украине ракеты большой дальности для ударов вглубь РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jim Lambert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jim Lambert

Вашингтон не сможет передать на Украину ракеты для нанесения дальнобойных ударов по территории России. Об этом в социальной сети X сообщил американский аналитик Уилл Шрайвер.

«Глупый разговор. У США нет «ракет большой дальности, способных нанести удар вглубь России», которые они могли бы направить Украине», — говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома 14 июля представит новый пакет помощи для ВСУ, включающий наступательные системы. Источники журналистов отмечали, что речь может идти о ракетах большой дальности, однако официальных подтверждений пока не поступало. На этом фоне Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России. Также он заявил, что провёл переговоры с военными по поводу подготовки к визиту в Киева специального представителя президента США Кита Келлога.

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Также Трамп сообщал о намерении предоставить Украине новые зенитно-ракетные комплексы Patriot. При этом он подчеркнул, что за поставленное вооружение, включая различное военное оборудование, Киев будет обязан произвести оплату.

Наталья Афонина
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