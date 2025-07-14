Министр обороны Писториус: Германия не передаст Украине ракеты Taurus

Берлин не планирует передавать Украине крылатые ракеты дальнего действия Taurus, несмотря на «очередной запрос» со стороны Киева. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в беседе с Financial Times.

Глава ведомства подчеркнул, что у бундесвера остаётся лишь шесть зенитных комплексов Patriot, что ограничивает возможности Берлина в контексте дальнейших поставок. Вместо этого Германия обсуждает с Вашингтоном перспективу приобретения двух дополнительных американских систем, которые могут быть направлены Украине, но уже от имени ФРГ.

«Писториус сказал, что обсудит предложение, с которым он обратился к Хегсету в прошлом месяце, о том, чтобы Германия купила у США две системы Patriot для Киева. Но он сказал, что Германия не будет поставлять свои ракеты большой дальности Taurus на Украину, несмотря на волну недавних атак России и повторную просьбу Киева», — говорится в материале.

Министерство обороны ФРГ также готовит масштабную программу закупок для модернизации собственных вооружённых сил. План охватывает перспективу до 2030-х годов и включает приобретение танков, подлодок, беспилотников и истребителей. Эти шаги направлены на реализацию обещания канцлера Германии Фридриха Мерца, ранее заявившего о намерении сделать немецкую армию ведущей в Европе.