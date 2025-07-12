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Регион
12 июля, 05:43

Германии напомнили о последствиях поставок ракет Taurus Украине

Степашин: Россия знает расположение заводов по производству Taurus

Ракета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Ракета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Экс-премьер России Сергей Степашин обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в связи с планами Берлина передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Он подчеркнул, что российским властям известны места производства этих ракет на территории Германии.

«Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями»,подчеркнул Степашин в интервью РИА «Новости».

Бывший глава российского правительства призвал власти ФРГ, в частности канцлера Фридриха Мерца, тщательно обдумать это решение. Степашин подчеркнул, что его заявление не направлено на эскалацию, но призвал немецкую сторону отнестись к предупреждению со всей серьёзностью.

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Как сообщалось ранее, Берлин планирует приобрести у США новые комплексы ПВО Patriot для последующей передачи Киеву, соответствующее заявление сделал канцлер Мерц. Это решение свидетельствует о намерении Германии усилить военную поддержку Украины, особенно в сфере противовоздушной обороны.

Алиса Хуссаин
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